Англія

Вже невдовзі питання переходу нідерландця можуть закрити остаточно.

Ліверпуль продовжує рухатися до призначення головного тренера Феєнорда Арне Слота своїм наступним керманичем.

За даними журналіста Фабріціо Романо, клуби близькі до узгодження компенсації за 45-річного нідерландця. Переговори, що проходять і сьогодні, 26 квітня, просуваються добре.

Романо зазначає, що вже незабаром можна очікувати на остаточне "зелене світло" для майбутнього переходу. Лишається тільки уточнити деякі деталі.

Нагадаємо, нещодавно щодо ймовірного призначення Слота на посаду головного тренера Ліверпуля висловився нинішній керманич клубу Юрген Клопп. Сам Арне вірить, що Феєнорд дозволить йому перебратися до "червоних".