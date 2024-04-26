Англія

Нідерландський фахівець підтвердив факт наявності переговорів із мерсісайдським клубом.

Напередодні безліч авторитетних джерел повідомили про те, що керівництво Ліверпуля хоче бачити поточного головного тренера Феєнорда Арне Слота наступником Юргена Клоппа на посаді керманича першої команди мерсісайдців.

Після переможного матчу 31-го туру нідерландської Ередевізі проти Гоу Ехед Іглс 45-річний Слот підтвердив факт наявності переговорів із Ліверпулем та заявив про бажання замінити Юргена Клоппа.

"Я вірю, що Феєнорд дозволить мені приєднатися до Ліверпуля, оскільки для мене це було б серйозним кроком.

Між клубами тривають переговори, я лише перебуваю в статусі очікування… Я щасливий у Феєнорді, але Ліверпуль буде для мене фантастичною можливістю", — цитує слова Арне Слот журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Ліверпулю доведеться виплатити Феєнорду компенсацію за Арне Слота у розмірі 10 мільйонів євро.