Англія

Судячи за все, цього поки не достатньо...

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно висловився щодо мотивації гравців лондонського колективу. Його слова наводить BBC.

"Ми вважаємо себе відповідальними за мотивацію гравців, але чому? Це важко прийняти. Те, що ти граєш за Челсі, і є мотивація. Якщо в тебе немає мотивації, тобі буде складно. Я не думаю, що проблема в цьому.

Проблема в тому, щоб була можливість проявити себе. Ми не можемо виправдовувати гравців, якщо вони не зосереджені на грі, але водночас ми люди, а не машини. Футболісти мають бути сфокусовані на грі. Залишилося шість матчів, це важливо для мене, це важливо для них", — сказав аргентинський фахівець.