Англія

Феєнорд отримає за свого керманича понад 10 млн євро в якості компенсації.

Журналіст Фабріціо Романо повідомляє суму, яку Ліверпуль віддасть Феєнорду в якості компенсації за їхнього головного тренера Арне Слота.

За даними Романо, компенсація за 45-річного спеціаліста становитиме близько 13-15 мільйонів євро. Таким чином, Слот стане найдорожчим нідерландським тренером в історії.

Очікується, що деталі контракту з ним будуть остаточно оформлені вже цими вихідними.

Раніше нинішній головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп заявив, що буде більш ніж щасливий, якщо Слот очолить "червоних". Захисник команди Вірджил ван Дейк вважає Арне одним із найкращих нідерландських тренерів.

Сам Слот нещодавно теж висловлювався щодо потенційного призначення на посаду керманича Ліверпуля.