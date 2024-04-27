Англія

Керманич Челсі має неоднозначне ставлення до керівництва клубу.

Лондонський Челсі в рамках тридцять п’ятого туру англійської Прем’єр-ліги гостювати в бірмінгемської Астон Вілли.

Астон Вілла — Челсі. Напередодні

Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно напередодні гри під час прес-конференції вирішив обговорити з журналістами питання відповідальності за результати виступів його команди.

"Схоже, що тільки я маю бути відповідальним за результати команди. Але це не так. Має нести відповідальність увесь клуб. Я думаю, що це важливо розуміти наразі.

Я підписав контракт. Я підтримую ухвалення рішень керівництва. Ми підписали нових гравців. А тепер ми створюємо геть нову структуру.

У деяких моментах тренерський штаб не бере участі, тоді як моя відповідальність полягає в тому, щоб команда грала у футбол. Але, звичайно, клуб розробляє і планує структуру, і йому ще треба довести, що вона дійсно працює.

Через результати ви можете сказати, що так, це тільки менеджер має нести відповідальність. Але в мене немає ключів від клубу. Я не ухвалюю тут усіх рішень. Це має бути вам зрозуміло.

Якщо ви скажете мені, що у мене є ключ і цей гравець у клубі, тому що це — моє рішення, це одне. Але якщо це не моє рішення, ви повинні судити мене і судити когось іншого в клубі за його роботу, чи не так? Тому що це не моя пряма відповідальність.

Мати більший вплив на трансфери? Я не знаю. Це те, про що ми ще повинні поговорити. Побачимо. Усе ж нам зараз потрібно нормально закінчити сезон, і як я вже казав, я відкритий до діалогу після цього.

Нам подобається працювати тут. Ми дуже щасливі. Але, звичайно, ми відкриті для того, щоб допомогти клубу будь-яким способом, у який вони захочуть це бачити", — заявив аргентинський фахівець.

Матч Астон Вілла — Челсі відбудеться 27 квітня, о 22:00.