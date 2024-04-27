Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 35-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють бірмінгемська Астон Вілла та лондонський Челсі.

Бірмінгемська Астон Вілла та лондонський Челсі зіграють поміж собою в рамках тридцять п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Унаї Емері, після перемоги над Борнмутом (3:1), залучив до стартового складу Дугласа Луїса в центрі поля.

Маурісіо Почеттіно, на тлі розгрому в дербі від лондонського Арсенала (0:5), використав із перших хвилин Чалобу та Сілву в лінії оборони, тоді як Палмер повернеться на позицію під нападником, а Михайло Мудрик знову зіграє ліворуч в атаці.

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Бейлі, Тілеманс, Дуглас Луїс, Роджерс — Макгінн — Воткінс.

Запасні: Ольсен, Дієго Карлос, Чемберс, Ленгле, Кеслер-Гайден, Айрогбунам, Келлімен, Діабі, Дуран.



Челсі: Петрович — Чалоба, Сілва, Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Галлагер — Мадуеке, Палмер, Мудрик — Джексон.

Запасні: Беттінеллі, Курд, Дісасі, Гілкріст, Ачеампонг, Казадеї, Даєр, Вашингтон, Джордж.



Гра Астон Вілла — Челсі почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.