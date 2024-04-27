Англія

Нідерландець незадоволений деякими пенальті, призначеними у ворота манкуніанців.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловив своє невдоволення роботою рефері на матчах за участі манкуніанців, передає офіційний сайт клубу.

Манчестер Юнайтед — Бернлі 1:1 Відео голів та огляд матчу 27.04.2024

Нідерландський спеціаліст вважає, що у матчі 35 туру АПЛ проти Бернлі головний арбітр Джон Брукс мав призначити одразу кілька пенальті на користь МЮ.

"Нам не щастить із суддівством протягом останніх тижнів. Скільки ми пропустили з пенальті. Цей був виправданим, проте, з іншого боку, я бачив ще дві-три ситуації з пенальті. В одному випадку — це 100% удар із позначки. Гарначо, здається, отримав удар і потім гра рукою у кінці, за яку 100% мав бути призначений пенальті. Якщо його призначили після фолу Ван-Біссаки у півфіналі Кубка Англії, то і тут він мав бути. Це дуже непослідовно. Деякі з пенальті, які призначали у наші ворота протягом останніх тижнів, були дуже суперечливими", — сказав тен Гаг.

Він додав, що команда все одно має думати про свою гру.

"Ми повинні дивитися у дзеркало. Ми зробили помилку, що призвела до рахунку 1:1. Ми дуже розчаровані собою. Суддею також, проте, у першу чергу, ми повинні слідкувати за собою", — заявив керманич Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, перший у цьому сезоні АПЛ гол Антоні не допоміг МЮ здолати Бернлі.