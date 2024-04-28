Наставник дав свій коментар.
АНГЕ ПОСТЕКОГЛУ, GETTY IMAGES
28 квітня 2024, 19:57
У 35-му турі АПЛ "шпори" вдома поступилися Арсеналу (2:3).
"Коли ти даєш супернику час і простір, вони можуть покарати тебе. У першому таймі вони завдали чотири удари по воротах і забили три голи.
Це заслуга Арсеналу, вони хороші. Вони уважні до таких деталей, не можна давати час супернику".
Про VAR:
"Ігри більше не судять на стадіоні, а я більше не святкую голи. Доводиться чекати рішення судді до останнього.
Шкода, мені це не подобається, але я повинен змиритися з цим", — наводить слова Постекоглу Football.London.