Англія

Наставник дав свій коментар.

У 35-му турі АПЛ "шпори" вдома поступилися Арсеналу (2:3).

"Коли ти даєш супернику час і простір, вони можуть покарати тебе. У першому таймі вони завдали чотири удари по воротах і забили три голи.

Це заслуга Арсеналу, вони хороші. Вони уважні до таких деталей, не можна давати час супернику".

Про VAR:

"Ігри більше не судять на стадіоні, а я більше не святкую голи. Доводиться чекати рішення судді до останнього.

Шкода, мені це не подобається, але я повинен змиритися з цим", — наводить слова Постекоглу Football.London.