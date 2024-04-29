Англія

Боротьба за перемогу в АПЛ продовжується.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд прокоментував переможний результат своєї команди у матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги з Ноттінгем Форест (2:0). Цитує норвежця Sky Sports.

"Ми знали, яке місце Ноттінгем Форест посідає в таблиці і що на нас чекає важка гра. Поле було не з найкращих, але ми не можемо скаржитися на такі речі, коли нам потрібна перемога, і це саме те, що ми зробили.

Найголовніше — не думати про перегони за титул, особливо в такі моменти. Чесно кажучи, якщо ти занадто багато думатимеш про чемпіонство, то збожеволієш, тож потрібно розслабитися, отримувати задоволення та зосередитися на наступному матчі", — сказав Голанд.

Наразі Манчестер Сіті йде другим у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від лідируючого Арсеналу на один пункт, але маючи одну гру в запасі.