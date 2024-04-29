Англія

Думка ексгравця Манчестер Юнайтед.

Легендарний захисник Манчестер Юнайтед, а нині футбольний експерт Гарі Невілл прокоментував конфлікт між Мохамедом Салахом і Юргеном Клоппом під час матчу АПЛ Вест Гем — Ліверпуль (2:2).

"Салах просто уперся у цегляну стіну. Як Сон, який, я думаю, також уперся у стіну, мабуть, близько 18 місяців тому, коли він виглядав так, ніби його не існує.

Такі гравці грають так багато і так стабільно, а Салах практично постійно є у складі протягом шести або семи років. Просто настає момент, коли потрібна перерва. Неприємно, коли ти бачиш це між чудовим тренером і приголомшливим гравцем.

У мене таке було у Манчестер Юнайтед кілька разів. Є лише один переможець, і те, що тренер іде, трохи допомагає Салаху. Думаю, якщо це продовжуватиметься до кінця сезону, то виникне невелика проблема. Дві великі особи, два характери.

Єдиний приклад, який я знаю – це коли Алекс Фергюсон оголосив, що йде наприкінці сезону-2001/02. Це були неприємні останні чотири чи п'ять місяців, тому що це створило невизначеність у клубі, і було багато спекуляцій.

Розмови ніколи не йдуть на користь, коли вони ведуться не про те, що ти робиш зараз, а про те, хто прийде і що буде наступного сезону.

Наступного разу, коли Фергюсон пішов у відставку, він оголосив про це наприкінці сезону, бо знав, що це було вперше помилкою. Він розумів, що здебільшого ці розмови не допомагають гравцям. Це не допомогло йому, вболівальникам. Це не допомогло нікому.

Усі казали, що це є позитивний момент. Це прощальна зустріч. Ми всі знаємо. Ми можемо поїхати в Дублін і насолоджуватися життям, вигравши чотири трофеї. Якогось моменту люди використовували це як позитивний момент. Тепер все пішло трохи не так.

Я завжди вважаю, що судити про команду потрібно за очікуваннями на початку сезону, і якби ви сказали мені, що Ліверпуль виграє трофей і фінішує третім, я б сказав, що це був страшенно хороший сезон, не маючи півзахисту на початку сезону і з думками про перебудову", – сказав Невілл.

На Football.ua доступний огляд матчу Вест Гем — Ліверпуль.