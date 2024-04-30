Англія

Француз вважає, що війна в Україні, можливо, впливає на 23-річного гравця.

Ексгравець Челсі Вільям Галлас висловився щодо форми лівого вінгера "синіх" Михайла Мудрика у поточному сезоні, передає портал metro.co.uk.

Француз вважає 23-річного українця і його колегу за позицією Рахіма Стерлінга головними розчаруваннями серед гравців Челсі у цій кампанії.

"Коли я спостерігаю за грою Стерлінга, він не схожий на гравця, який повернеться до рівня, на якому він був у Ліверпулі та Манчестер Сіті. Це його другий сезон у клубі, і він нічого не показав. Для хлопця, який так багато виграв у своїй кар'єрі, він повинен робити набагато більше для Челсі.

Обставини навколо поганих виступів Мудрика трохи інші. Ми не знаємо, як на нього вплинула війна в Україні. Ми не знаємо, що з ним відбувається – йому, мабуть, дуже важко.

Схоже, він не отримує задоволення від своєї гри або часу, проведеного у Челсі. Коли він грає, видно, що він не отримує від цього задоволення. Прикро, тому що всі думали, що цього року він продемонструє свій потенціал. Я теж вважав, що цього сезону він буде іншим гравцем.

Мені важко казати, чому Мудрик виглядає так, ніби він не має впевненості чи задоволення від свого футболу. Я не знаю, чи піде йому на користь зміна обстановки. Ми не знаємо, чи змінить новий клуб його долю на полі.

Ми не знаємо, що відбувається в його особистому житті. Ситуація з війною дуже важка – його сім'я досі може бути в Україні. Лише гравці, які перебувають навколо нього, хлопці, які живуть з ним кожен день, знатимуть відповідь", — заявив Галлас.

У сезоні-2023/24 Мудрик взяв участь у 37 матчах Челсі у всіх турнірах, відзначившись 6 голами і 2 асистами.