Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!

Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

📰 ОПУБЛІКОВАНО РОЗМОВУ АРБІТРІВ У МОМЕНТІ З НЕЗАРАХОВАНИМ "ГОЛОМ-ФАНТОМОМ" ЛАМІНА ЯМАЛА У ВОРОТА АНДРІЯ ЛУНІНА В ОСТАННЬОМУ ЕЛЬ КЛАСІКО.

💭 Рішення для завершення усіх суперечок:

📰 АРСЕНАЛ ЗАВДАВ ЧЕЛСІ РЕКОРДНОЇ ПОРАЗКИ В ІСТОРІЇ ЇХНЬОГО ПРОТИСТОЯННЯ (5:0).

💭Схоже, що Палмер не любить реп.

💭Що про це думає Вінісіус? Це расизм чи ні?

📰 ПРЕЗИДЕНТ КИЇВСЬКОГО ДИНАМО ІГОР СУРКІС ВИСЛОВИВСЯ ПРО ФІНАНСОВУ СТИМУЛЯЦІЮ КЛУБІВ У МАТЧАХ ПРОТИ КОНКУРЕНТІВ: "НЕ ЗНАЮ, ХТО КОГО СТИМУЛЮЄ. Я ЗНАЮ ОДНЕ — ДИНАМО НЕ ПОВИННО ВТРАЧАТИ ОЧКИ".

📰 ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР ЧЕЛСІ МАУРІСІО ПОЧЕТТІНО ВИСЛОВИВСЯ ПРО ВИСТУПИ ФОРВАРДА НІКОЛАСА ДЖЕКСОНА: "ВІН ГРАЄ ФАНТАСТИЧНО".

💭Стабільно фантастичні!

📰 РЕАЛ МАДРИД ХОЧЕ ВИРУЧИТИ ЗА ЛУНІНА БЛИЗЬКО 40 МЛН ЄВРО У РАЗІ НЕВДАЧІ З ПРОДОВЖЕННЯМ КОНТРАКТУ ІЗ НИМ, — ПОВІДОМЛЯЄ DEFENSA CENTRAL.

💭 Ну, десь стільки і за Судакова проситимуть.

📰 РАЛЬФ РАНГНІК ОБГОВОРЮЄ З БАВАРІЄЮ КОНКРЕТНІ УМОВИ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ НОВИМ ГОЛОВНИМ ТРЕНЕРОМ.

💭 Побудувати систему клубів Ред Булл буквально з нуля та виховати ціле покоління німецьких тренерів (Клопп, Нагельсманн, Тухель) < Не повернути Манчестер Юнайтед у топи за пару місяців роботи

📰 ЕВЕРТОН ІЗ ТРАВМОЮ МИКОЛЕНКА МАЙСТЕРНО РОЗІБРАВСЯ З ЛІВЕРПУЛЕМ У МЕРСІСАЙДСЬКОМУ ДЕРБІ.

📰 ОФІЦІЙНО: ХАВІ ПРОДОВЖИТЬ РОБОТУ В БАРСЕЛОНІ.

💭 У "Клуб шарлатанів" був серйозний відбір, але Хаві впорався без проблем — вдалося навіть зберегти волосся на голові.

📰 ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР РЕАЛА КАРЛО АНЧЕЛОТТІ АНОНСУВАВ МОЖЛИВЕ ПОВЕРНЕННЯ ОСНОВНОГО ВОРОТАРЯ ТІБО КУРТУА ПІСЛЯ ТРАВМИ: "КУРТУА В ГАРНІЙ ФОРМІ ТА МОЖЕ ЗІГРАТИ ПРОТИ КАДІСА".

💭Одноголосно:

📰 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ГЕРОЇЧНО ТА НАСИЛУ УНИКНУВ ФІАСКО ПРОТИ ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД У ПЕРЕНЕСЕННОМУ МАТЧІ 29 ТУРУ АПЛ.

💭Що з обличчями, хейтери?

📰 ВБОЛІВАЛЬНИКИ БАВАРІЇ ОПУБЛІКУВАЛИ ПЕТИЦІЮ З ПРОХАННЯМ ЗАЛИШИТИ ТОМАСА ТУХЕЛЯ НА ПОСАДІ ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА КЛУБА.

📰 КЕРМАНИЧ ФЕЄНОРДА АРНЕ СЛОТ ВИСЛОВИВСЯ ЩОДО ВІРОГІДНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В ЛІВЕРПУЛЬ ЗАМІСТЬ ЮРГЕНА КЛОППА: "ВІРЮ, ЩО ФЕЄНОРД ДОЗВОЛИТЬ МЕНІ ОЧОЛИТИ ЛІВЕРПУЛЬ".

💭Ви занадто оптимістичні щодо майбутнього Еріка тен Гага.

📰 "БУДЕ ПОЖЕЖА, ЯКЩО Я ВИСТУПЛЮ": МОХАМЕД САЛАХ КОРОТКО ВИСЛОВИВСЯ ПРО ПЕРЕПАЛКУ З ЮРГЕНОМ КЛОППОМ ПІД ЧАС НІЧИЙНОГО МАТЧУ З ВЕСТ ГЕМОМ (2:2).

💭Нам просто цікаво, чи атакує після цього наш сайт орда "фріпалестинських" коментаторів)

📰 ЕВЕРТОН МІНІМАЛЬНО ЗДОЛАВ БРЕНТФОРД І ЗБЕРІГ СВОЮ ПРОПИСКУ В АПЛ.

📰 МІЛАН МОЖЕ НЕ ПРИЗНАЧИТИ ЛОПЕТЕГІ ЧЕРЕЗ НЕГАТИВНУ РЕАКЦІЮ ВБОЛІВАЛЬНИКІВ КЛУБУ, — MILAN NEWS.

💭Ну це очевидно.

📰 ПСЖ — ЧЕМПІОН ФРАНЦІЇ-2023/24.

💭Із Мбаппе та Реалом у нас схожа історія.

👨🏼‍🦲БОНУС: РУБРИКА "ВІРЮ, Я ПОВІРИВ..."