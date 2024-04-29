Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (22.04.2024 — 28.04.2024).
Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.
Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!
Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.
P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.
Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!
💭 Рішення для завершення усіх суперечок:
📰 АРСЕНАЛ ЗАВДАВ ЧЕЛСІ РЕКОРДНОЇ ПОРАЗКИ В ІСТОРІЇ ЇХНЬОГО ПРОТИСТОЯННЯ (5:0).
💭Схоже, що Палмер не любить реп.
💭Що про це думає Вінісіус? Це расизм чи ні?
📰 ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР ЧЕЛСІ МАУРІСІО ПОЧЕТТІНО ВИСЛОВИВСЯ ПРО ВИСТУПИ ФОРВАРДА НІКОЛАСА ДЖЕКСОНА: "ВІН ГРАЄ ФАНТАСТИЧНО".
💭Стабільно фантастичні!
📰 РЕАЛ МАДРИД ХОЧЕ ВИРУЧИТИ ЗА ЛУНІНА БЛИЗЬКО 40 МЛН ЄВРО У РАЗІ НЕВДАЧІ З ПРОДОВЖЕННЯМ КОНТРАКТУ ІЗ НИМ, — ПОВІДОМЛЯЄ DEFENSA CENTRAL.
💭 Ну, десь стільки і за Судакова проситимуть.
📰 РАЛЬФ РАНГНІК ОБГОВОРЮЄ З БАВАРІЄЮ КОНКРЕТНІ УМОВИ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ НОВИМ ГОЛОВНИМ ТРЕНЕРОМ.
💭 Побудувати систему клубів Ред Булл буквально з нуля та виховати ціле покоління німецьких тренерів (Клопп, Нагельсманн, Тухель) < Не повернути Манчестер Юнайтед у топи за пару місяців роботи
💭 У "Клуб шарлатанів" був серйозний відбір, але Хаві впорався без проблем — вдалося навіть зберегти волосся на голові.
📰 ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР РЕАЛА КАРЛО АНЧЕЛОТТІ АНОНСУВАВ МОЖЛИВЕ ПОВЕРНЕННЯ ОСНОВНОГО ВОРОТАРЯ ТІБО КУРТУА ПІСЛЯ ТРАВМИ: "КУРТУА В ГАРНІЙ ФОРМІ ТА МОЖЕ ЗІГРАТИ ПРОТИ КАДІСА".
💭Одноголосно:
📰 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ГЕРОЇЧНО ТА НАСИЛУ УНИКНУВ ФІАСКО ПРОТИ ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД У ПЕРЕНЕСЕННОМУ МАТЧІ 29 ТУРУ АПЛ.
💭Що з обличчями, хейтери?
💭Ви занадто оптимістичні щодо майбутнього Еріка тен Гага.
📰 "БУДЕ ПОЖЕЖА, ЯКЩО Я ВИСТУПЛЮ": МОХАМЕД САЛАХ КОРОТКО ВИСЛОВИВСЯ ПРО ПЕРЕПАЛКУ З ЮРГЕНОМ КЛОППОМ ПІД ЧАС НІЧИЙНОГО МАТЧУ З ВЕСТ ГЕМОМ (2:2).
💭Нам просто цікаво, чи атакує після цього наш сайт орда "фріпалестинських" коментаторів)
💭Ну це очевидно.
💭Із Мбаппе та Реалом у нас схожа історія.
👨🏼🦲БОНУС: РУБРИКА "ВІРЮ, Я ПОВІРИВ..."