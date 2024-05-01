Англія

Обидва гравці Тоттенгема травмувалися у дербі Північного Лондона.

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу висловився щодо стану здоров'я двох своїх підопічних: лівого захисника Бена Девіса і центрального нападника Тімо Вернера, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Німець Вернер був вимушений залишити поле у домашньому матчі 35 туру чемпіонату Англії проти Арсеналу вже на 31-й хвилині. Постекоглу підтвердив, що 28-річний гравець отримав пошкодження підколінного сухожилля і не встигне відновитися до кінця сезону.

Зараз на рахунку взимку орендованого у РБ Лейпциг нападника 2 голи і 3 асисти у 14 матчах за Тоттенгем у всіх турнірах поточної кампанії.

Постекоглу додав, що сезон завершено і для 31-річного валлійця Девіса. Він також травмувався під час дербі Північного Лондона у неділю, 28 квітня.

Протягом нинішньої кампанії захисник взяв участь у 19 матчах Тоттенгема у всіх турнірах, відзначившись голом.

У лазареті "шпор" Вернер і Девіс приєдналися до голкіпера Фрейзера Форстера, захисника Дестіні Удоджі, півзахисника Раяна Сессеньйона і нападника Манора Соломона.

Нагадаємо, завтра, 2 травня, відбудеться перенесений матч 26 туру АПЛ Челсі — Тоттенгем. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 21:30 за київським часом.