Англія

Керманич Тоттенгема прокоментував епізоди з дербі проти Арсенала.

Арсенал у рамках тридцять п’ятого туру англійської Прем’єр-ліги обіграв Тоттенгем у гостьовому протистоянні в рамках дербі Північного Лондона.

Тоттенгем — Арсенал 2:3 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Одними з найбільш обговорюваних епізодів гри стала поведінка захисника "канонірів" Бена Вайта, який під час стандартів цілеспрямовано блокував дії воротаря "шпор" та подекуди навіть намагався розстібнути перчатки суперника.

Ці ситуації згадав головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу перед черговим дербі для його команди — проти Челсі в рамках перенесеного матчу двадцять шостого туру.

"Те, що робив Вайт — це стратегія. Ви можете наклеїти будь-який ярлик на гравця, але це — стратегія. Я не берусь оцінювати її коректність. Якщо люди думають, що це дасть їм перевагу в перегонах абощо... Я не займаюсь такими речами. Я просто намагаюся зосередитися на створенні команд, які перемагають у грі в футбол.

Якщо б Вайт не вчинив так, то він би вчинив якось інакше. Я розумію, що це все — велика театральна постанова. Цього разу Вайт намагався розстібнути перчатку воротарю, наступного — полізе полоскотати пахву чи ще щось. Мені байдуже. Я намагаюся змусити своїх гравців не зосереджуватися на таких речах.

Якщо вони захотіли йти цією стежиною, то нехай ідуть. Але що Вікаріо повинен робити в такій ситуації? Дати Вайту ляпаса й відправити його в нокаут? Чи сказати: "Будь ласка, не чіпай мене"? Що це дасть?

Серйозно, друже, ми не на шкільному подвір’ї. Чесно кажучи, якби я побачив, що хтось із моїх гравців так робить, я б сказав: "Друже, ти серйозно? Візьми м’яч і йти пограй у футбол.

Я дивився матч Ліги чемпіонів між Баварією та Реалом у вівторок, і там теж було кілька випадків, коли гравці атакували воротаря, і це відразу ж було фолом. Для мене така різниця в суддівстві виглядає дивною.

У своєму зверненні ми просто хотіли прояснити, яка насправді позиція комітету арбітрів щодо контактів із воротарем у воротарському. Я, напевно, уже старенький, і тому завжди думав, що воротар — це щось на кшталт рідкісного захищеного виду. Можливо, зараз це змінилося, і я пропустив ці правки в правилах", — заявив австралійський фахівець.

Матч Челсі — Тоттенгем відбудеться 2 травня, о 21:30.