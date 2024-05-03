Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 2 травня 2024 року.
ЧЕЛСІ — ТОТТЕНГЕМ, GETTY IMAGES
03 травня 2024, 09:20
Челсі в рамках перенесеного матчу 26 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Тоттенгем та здобув впевнену перемогу — 2:0.
Команда Почеттіно забила по голу в кожному з таймів. Чалоба та Джексон гарантували "синім" три очки.
Огляд матчу:
Челсі — Тоттенгем 2:0
Голи: Чалоба, 24, Джексон, 73
Челсі: Петрович — Гілкріст (Ачеампонг, 85), Чалоба, Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Галлагер — Мадуеке, Палмер, Мудрик (Казадеї, 75) — Джексон (Тауріайнен, 90+4)
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Роял (Ло Чельсо, 86) — Біссума (Гейб'єрг, 64), Сарр (Меддісон, 63) — Джонсон (Хіль, 78), Кулушевські, Сон — Рішарлісон (Бентанкур, 63)
Попередження: Ван де Вен