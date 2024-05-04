Англія

Черговий рекорд чемпіонату Англії від команди, яка може залишити елітний дивізіон.

У матчі 36 туру англійської Прем'єр-ліги Лутон на своєму полі поділив очки з Евертоном. Матч закінчився із рахунком 1:1.

За інформацією Squawka, обидві команди забили у 29 із 36 матчів Лутона у нинішньому сезоні АПЛ, що є новим рекордом елітного дивізіону чемпіонату Англії.

Після 36 турів Лутон набрав 26 очок і посідає 18 місце у турнірній таблиці АПЛ, ведучи боротьбу за виживання з Бернлі та Ноттінгемом Форестом.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Евертон — Лутон.