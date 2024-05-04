Англія

Наставник дав свій коментар.

Лондонський клуб здобув перемогу з рахунком 3:0 у 36-му турі АПЛ.

«Ми провели, мабуть, найкращий перший тайм за весь сезон. Ми могли легко забити три, чотири, п'ять м'ячів. Забили один.

Треба віддати належне Борнмуту за те, що трапилося потім — вони змінили ситуацію, і гра стала більш відкритою, чого ми хотіли уникнути", — наводить слова Артети Football.London.

У наступному турі лондонський Арсенал гостюватиме в Манчестер Юнайтед, тоді як Борнмут прийматиме Брентфорд.