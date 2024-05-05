Англія

Українець дав оцінку своїм виступам за лондонців.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик підбив підсумки своїх виступів за "синіх" в цьому сезоні.

"Через деякі причини я не реалізував свій потенціал. Мені потрібен час, і є багато речей, які треба покращити.

У майбутньому ми побачимо, що мій потенціал зросте. Я граю добре, але можу ще краще.

Все добре, Лондон — гарне місто, а Челсі — великий клуб. Дякую всім моїм одноклубникам і людям, які мене оточують, вони дуже допомагають мені відчувати себе в хороших умовах", – сказав Мудрик в коментарі для Sky Sports.

Цього сезону Михайло зіграв 38 матчів, забив 6 голів та віддав 2 асисти.