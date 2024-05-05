Іспанія

Питання з Альфонсо Девісом остаточно закрите?

Керівництво мадридського Реала готує пропозицію щодо нового контракту для 28-річного лівого захисника Ферлана Менді. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, французький футболіст своєю грою переконав всіх у клубі, що він заслуговує на продовження трудової угоди. Крім того, його попросив залишитися особисто головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

Зазначається, що Менді користується авторитетом у роздягальні "королівського" клубу.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року з зарплатнею 10,4 млн. євро (брутто) на рік. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Цього сезону Ферлан Менді відіграв за Реал 33 матчі та забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Реал більше не веде перемовини з Альфонсо Девісом.