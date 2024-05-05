Німеччина

Мюнхенці на деякий час втратили португальця через його травму.

Лівий захисник Баварії Рафаель Геррейру отримав пошкодження у виїзному матчі 32 туру Бундесліги проти Штутгарта (3:1), що відбувся вчора, 4 травня, передає офіційний сайт мюнхенців.

Універсальний гравець вийшов на поле у стартовому складі колективу Томаса Тухеля, але був вимушено замінений Леоном Горецкою вже на 17-й хвилині зустрічі. Сканування виявило у 30-річного португальця травму зв'язкової капсули гомілковостопного суглоба.

У заяві Баварії йдеться про те, що Геррейру не допоможе команді у "наступних кількох матчах". Зокрема, це значить, що захисник пропустить матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів проти Реала, що відбудеться у середу, 8 травня, у Мадриді на Сантьяго Бернабеу.

Нагадаємо, що перший поєдинок, на Альянц Арені у Мюнхені, завершилась результативною нічиєю 2:2. Геррейру у тому матчі повністю відіграв другий тайм.

У чемпіонаті Німеччини у Баварії попереду ще дві зустрічі: домашня з Вольфсбургом (неділя, 12 травня) і виїзна з Гоффенгаймом (субота, 18 травня).

Протягом поточного сезону Геррейру взяв участь у 28 матчах мюнхенців, відзначившись 3 голами і 2 асистами.