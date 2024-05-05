Англія

Кандидатура німця розглядається керівництвом лондонців.

Колишній головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік може очолити Челсі після відходу Маурісіо Почеттіно, повідомляє Крістіан Фальк.

За інформацією джерела, керівництво клубу незадоволене роботою Почеттіно та має намір звільнити його. Натомість Флік може обійняти посаду головного тренера, причому німецький фахівець висловив інтерес до роботи в АПЛ.

Нагадаємо, Флік завоював требл із Баварією в сезоні-2019/20, вигравши чемпіонат і Кубок Німеччини та Лігу чемпіонів.