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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та ковалівський Колос.

Київське Динамо та ковалівський Колос проведуть регіональне дербі на полі стадіону ім. В. Лобановського в рамках двадцять сьомого туру української Прем'єр-ліги.

Олександр Шовковський, після перемоги над рівненським Вересом (3:0), залучив до стартового складу Дячука та Вівчаренка до лінії оборони, тоді як Шапаренко гратиме в центральній вісі.

Олександр Поздєєв, на тлі нічиєї проти Олександрії (0:0), використав із перших хвилин Цурікова на лівому фланзі оборони, тоді як Велетень виступатиме в атаці.

Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Попов, Дячук, Вівчаренко — Бражко — Волошин, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв — Ярмоленко.

Запасні: Нещерет, Моргун, Шепелєв, Андрієвський, Малиш, Діалло, Михавко, Сирота, Царенко, Дубінчак, Беніто, Пономаренко.



Колос: Фесюн — Бурда, Бондаренко, Чорноморець, Цуріков — Ільїн, Демченко, Оріховський, Топалов — Велетень, Безбородько.

Запасні: Горох, Мисак, Кукош, Гончаренко, Ємець, Мілько, Криворучко, Салабай, Гусол, Паулаускас, Рангел.



Гра Динамо Київ — Колос почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.