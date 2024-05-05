Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 36-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ліверпуль та лондонський Тоттенгем.

Ліверпуль та лондонський Тоттенгем зіграють поміж собою в тридцять шостому турі англійської Прем'єр-ліги на полі стадіону Енфілд.

Юрген Клопп, після нічиєї проти лондонського Вест Гема (2:2), залучив до стартового складу Салаха на правому фланзі атаки.

Анге Постекоглу, на тлі поразки в дербі від Челсі (0:2), використав із перших хвилин Бентанкура в центральному трикутнику.

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Кванса, ван Дейк, Робертсон — Елліотт, Ендо, Мак Аллістер — Салах, Гакпо, Діас.

Запасні: Келлегер, Гомес, Конате, Бредлі, Собослаї, Джонс, Гравенберх, Байчетич, Нуньєс.



Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Емерсон — Біссума, Сарр, Бентанкур — Кулушевські, Сон Хин Мін, Джонсон.