Англія

Захисник може не допомогти Манчестер Юнайтед навіть у фіналі Кубка Англії ближче до завершення травня.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр отримав м'язову травму, передає офіційний сайт манкуніанців.

У повідомленні клубу нічого не сказано про обставини, за яких 31-річний англієць зазнав пошкодження. Через травму Магвайр пропустить близько трьох тижнів.

Зокрема, це виключає його участь у завтрашньому виїзному матчі проти Крістал Пелес у 36 турі АПЛ. Також захисник не зіграє вдома проти Арсеналу в 37 турі чемпіонату Англії (12 травня), вдома проти Ньюкасл Юнайтед у перенесеному матчі 34 туру (15 травня) і виїзному поєдинку з Брайтоном у 38 турі (19 травня).

Потенційно, Магвайр може відновитися до фіналу Кубка Англії-2023/24 (25 травня), де колективу Еріка тен Гага протистоятиме Манчестер Сіті.

У поточному сезоні захисник взяв участь у 31 матчі Манчестер Юнайтед у всіх турнірах, відзначившись 4 голами і 2 асистами.