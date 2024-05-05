Англія

Чудове досягнення від форварда Ліверпуля.

Мохамед Салах став першим гравцем в історії АПЛ, який забив як мінімум 10 голів та віддав щонайменше 10 асистів у трьох поспіль сезонах — повідомляє ресурс Opta Joe.

В матчі з Тоттенгемом форвард забив гол і віддав асист на Гарві Еліотта, а Ліверпуль виграв цю зустріч.

Наразі Мохамед може залишиться в англійській команді ще на рік. На даний момент Салах не висловлював бажання піти, попри зацікввленість з боку клубів із Саудівської Аравії.

Цього сезону 31-річний гравець провів 41 матч в усіх можливих турнірах, забив 24 голи та віддав 13 асистів.