Англія

Потужний виступ "червоних".

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував переможний матч з лондонським Тоттенгемом (4:2) в рамках 36-го туру АПЛ. Його слова наводить BBC.

"Чи чекав я, що ми вестимемо за рахунком 4:0? Ні. Чи чекав я, що рахунок стане 4:2, а Аліссон ще двічі нас врятує? Теж ні.

Було зрозуміло, що Тоттенгем налаштований на цей матч серйозно, адже до цього Астон Вілла програла свій. В разі перемоги "Шпори" мали б реальні шанси на Лігу чемпіонів. Ми ж у будь-якому разі залишаємося третіми, тут нічого вже не зміниться.

До матчу ми говорили про мотивацію. Іноді три очки — це недостатня мотивація, але сьогодні нашим хлопцям цього вистачило. Ми вели 4:0, показували хороший футбол, але потім трохи не вистачило організованості. Це не здорово, але всі ми люди. Тоттенгем сильний, особливо коли ти даєш їм грати — це і сталося в другому таймі. Ти не просто втрачаєш імпульс сам, а й віддаєш його супернику, в такому випадку гра може перевернутися.

Після двох пропущених м'ячів ми прийшли до тями, наприкінці ми могли забити п'ятий та навіть шостий голи. Загалом мені сподобалася гра, як індивідуально, так і командно. Так, два пропущених — це не дуже здорово. В усьому іншому хороший матч, який від нас і чекали. Сьогодні є і гра, і результат", — сказав Клопп.