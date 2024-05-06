Англія

Коментар від півзахисника Ліверпуля стосовно матчу з Тоттенгемом.

Гарві Елліотт розповів щодо переможного матчу та свого голу з Тоттенгемом.

"Чесно кажучи, не думав, що влучив у ворота. І не знав, що м’яч опиниться у сітці, поки він врешті не прилетів туди", — цитує Гарві офіційний сайт клубу.

"Настав нарешті час забити гол, бо в останніх матчах влучав у штанги, поперечину. Завжди приємно відзначатися, особливо на Енфілді.

Грали без тиску. До того ж усередині нас усіх була мотивація піти та все виправити. Ми всі знаємо, що останні пару тижнів ми грали недостатньо добре. Це просто факт. Цього разу була можливість зробити це прямо вдома, хлопці вийшли та зробили відмінну роботу".

Цього сезону 21-річний гравець провів 51 матч в усіх можливих турнірах, забив 4 голи та віддав 9 асистів.