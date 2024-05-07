Майкл Оуен, колишній футболіст Манчестер Юнайтед, порадив клубу просто зараз звільнити Еріка тен Гага з посади головного тренера. 
На думку Оуена, "червоні дияволи" могли б тимчасово довіритися Стіву Макларену в матчах сезону, що залишилися. 
"Їм потрібно спробувати щось інше. Що завгодно. Так, можливо поставити Макларена", — сказав Оуен у програмі Premier League Productions
63-річний Стів Макларен зараз входить до тренерського штабу Манчестер Юнайтед. 
Нагадаємо, що в понеділок увечері Манчестер Юнайтед розгромно, з рахунком 0:4, програв Крістал Пелес на виїзді. 