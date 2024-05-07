Також колишній форвард порекомендував тимчасову заміну голландцеві.
СТІВ МАКЛАРЕН, GETTY IMAGES
07 травня 2024, 16:12
Майкл Оуен, колишній футболіст Манчестер Юнайтед, порадив клубу просто зараз звільнити Еріка тен Гага з посади головного тренера.
На думку Оуена, "червоні дияволи" могли б тимчасово довіритися Стіву Макларену в матчах сезону, що залишилися.
"Їм потрібно спробувати щось інше. Що завгодно. Так, можливо поставити Макларена", — сказав Оуен у програмі Premier League Productions.
63-річний Стів Макларен зараз входить до тренерського штабу Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, що в понеділок увечері Манчестер Юнайтед розгромно, з рахунком 0:4
, програв Крістал Пелес на виїзді.