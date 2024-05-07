Англія

Також колишній форвард порекомендував тимчасову заміну голландцеві.

Майкл Оуен, колишній футболіст Манчестер Юнайтед, порадив клубу просто зараз звільнити Еріка тен Гага з посади головного тренера.

На думку Оуена, "червоні дияволи" могли б тимчасово довіритися Стіву Макларену в матчах сезону, що залишилися.

"Їм потрібно спробувати щось інше. Що завгодно. Так, можливо поставити Макларена", — сказав Оуен у програмі Premier League Productions.

63-річний Стів Макларен зараз входить до тренерського штабу Манчестер Юнайтед.