Рейтинг букмекерів

Розповідаємо про головних претендентів на зміну нідерландському спеціалісту.

Манчестер Юнайтед в цьому сезоні показує просто жахливі результати. Команда ще декілька місяців тому боролася за місце в Лізі чемпіонів, а тепер взагалі ризикує опинитися поза зоною єврокубків.

На фоні останніх подій все частіше йдуть розмови про звільнення Еріка тен Гага, а отже і пошук нового головного тренера.

Букмекери вже визначилися з головними претендентами на цю роль. Так, основним є нинішній наставник Баварії Томас Тухель, який ніби як повинен покинути Мюнхен влітку.

Його конкурентами можуть стати англійські спеціалісти – нинішній тренер збірної Гарет Саутгейт та ще один екстренер Челсі Грем Поттер.

Також досить великі шанси має колишній керманич донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі, ну і як же без згадки про Зінедіна Зідана.

Є також і варіант запросити когось із німецьких спеціалістів – Ганзі Фліка чи Юліана Нагельсманна, або ж спеціалістів з Піренейського півострова – Рубена Аморіма або Андоні Іраолу.

Серед цікавих імен, які фігурують в чутках та в букмекерських списках, є колишній гравець Юнайтед Майкл Карік (коефіцієнт – 26), або тренер Болоньї Тіаго Мотта (34).

Коефіцієнтом близько 40 відмічають таких зіркових тренерів, як Антоніо Конте, Едді Хау, Унаі Емері чи Сімоне Індзагі. А ось на легендарних гравців клубу не дуже розраховують: Гарі Невілл – 50, Рууд ван Ністелрой – 80, Вейн Руні – 100, Рой Кін – 175. Ну і на Юргена Клоппа та Стівена Джеррарда деякі букмекери приймають ставки з коефіцієнтом 250 :)