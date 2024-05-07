Англія

Коментар від тренера стосовно роботи у команді.

Девід Моєс розповів щодо своєї роботи у Вест Гемі.

"Я насолоджувався чотирма з половиною блискучими роками у Вест Гемі, і зараз клуб перебуває у сильнішому становищі, ніж коли я повернувся у 2019 році", — цитує Девіда офіційний сайт клубу.

"Коли я прийшов у Вест Гем вдруге, клуб знаходився на одне місце вище зони вильоту, і це була приголомшлива подорож, під час якої мені вдалося провести три сезони поспіль у єврокубках.

Привівши клуб до безпечного стану, ми привели команду до шостого та сьомого місць у Прем'єр-лізі, і я був щасливий, коли у червні минулого року ми здобули титул переможця Ліги конференцій – перший великий трофей клубу за 43 роки.

Я хотів би подякувати всім гравцям за підтримку та успіхи, яких вони досягли за останні чотири з половиною роки. Мені дуже сподобалося працювати з усіма у Вест Гемі, і я хотів би подякувати раді директорів за надану мені можливість керувати цим великим клубом.

Я бажаю своєму наступнику, директорам, гравцям, персоналу, вболівальникам та решті у Вест Гемі всього найкращого в майбутньому".

У Вест Гемі прийняли рішення звільнити Девіда Моєса після завершення цього сезону.