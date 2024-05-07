Англія

Керманич Манчестер Юнайтед вірить, що зможе впоратися зі всіма проблемами в клубі.

Напередодні Манчестер Юнайтед зазнав нищівної поразки від Крістал Пелес у заключному матчі 36 туру англійської Прем'єр-ліги з рахунком 0:4.

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Головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гага поділився думками щодо свого можливого звільнення.

"Моє майбутнє? Я не думаю про це. У нас багато проблем, тому я готую команду найкращим чином, наскільки це зараз можливо. Єдине, на чому я зараз зосереджений, — це покращення виступів моєї команди.

Безумовно, я правильний головний тренер, щоб змінити ситуацію. Якщо потрібні гравці доступні, то ми маємо хороший склад. Але коли у нас вибуває через травми уся лінія оборони, тоді у нас виникають проблеми", — цитує слова Еріка тен Гага журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед не планує звільняти Еріка тен Гага до фіналу Кубка Англії проти Манчестер Сіті, який відбудеться 25 травня. Наступний матч манкуніанці проведуть проти Арсеналу на Олд Траффорд.

Дивитися відео голів та огляд матчу Крістал Пелес — Манчестер Юнайтед ви можете на Football.ua.

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