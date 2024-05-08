Англія

Англієць самотужки тягнув команду протягом сезону.

Півзахисник Челсі Коул Палмер визнаний найкращим гравцем чоловічої команди "синіх" сезоні-2023/24.

Палмер приєднався до Челсі влітку 2023 року. "Сині" заплатили Манчестер Сіті за півзахисника 47 мільйонів євро.

В поточному сезоні Коул забив 26 голів та зробив 13 асистів у 45 матчах. Палмер перебуває на другому місці в списку бомбардирів АПЛ, відстаючи від Ерлінга Голанда на 4 голи.

Нагадаємо, Палмер подолав відмітку у 30 очок за гол+пас за сезон АПЛ та став третім гравцем до 21 року, якому це вдалося.