Англієць самотужки тягнув команду протягом сезону.
Коул Палмер, Челсі
08 травня 2024, 10:05
Півзахисник Челсі Коул Палмер визнаний найкращим гравцем чоловічої команди "синіх" сезоні-2023/24.
Палмер приєднався до Челсі влітку 2023 року. "Сині" заплатили Манчестер Сіті за півзахисника 47 мільйонів євро.
В поточному сезоні Коул забив 26 голів та зробив 13 асистів у 45 матчах. Палмер перебуває на другому місці в списку бомбардирів АПЛ, відстаючи від Ерлінга Голанда на 4 голи.
Нагадаємо, Палмер подолав відмітку у 30 очок за гол+пас за сезон АПЛ та став третім гравцем до 21 року, якому це вдалося.