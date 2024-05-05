Англія

Чудове досягнення від півзахисника Челсі.

Коул Палмер набрав 30 очко за гол+пас у нинішньому сезоні АПЛ та став третім гравцем до 21 року в історії турніру, кому це вдалося — повідомляє Opta.

Двома іншими футболістами є Роббі Фаулер, що мав аналогічне досягнення у сезонах-1994/95 та 1995/96, а також Кріс Саттон у сезоні-1993/94.

У матчі Челсі з Вест Гемом Коул відмітився голом і допоміг своїй команді перемогти.

Цього сезону 21-річний гравець провів 44 матчі в усіх можливих турнірах, забив 25 голів та віддав 13 асистів.