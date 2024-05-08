Англія

Лондонці готують пропозицію Палмейрас, яка перевищить суму відступних талановитого 17-річного вінгера.

Талановитий юний правий вінгер Палмейраса Вілліан Естевао, який має прізвисько "Мессіньйо", може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі, оскільки лондонський Челсі активізувався щодо його потенційного підписання.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "пенсіонерів" вже повністю узгодило умови особистого контракту з 17-річним бразильцем і готує свою першу пропозицію, яка має перевищити суму відступних молодого гравця в розмірі 55 мільйонів євро.

Так, за інформацією джерела, перша пропозиція Челсі для Палмейраса за "Мессіньйо" становитиме близько 32 мільйонів євро (гарантована виплата) та ще 25 мільйонів у якості бонусів.

Цього сезону Вілліан Естевао взяв участь у 18 матчах бразильського клубу у всіх турнірах, відзначившись 7 голами і 3 асистами.

Раніше повідомлялось, що в його підписанні також зацікавлена мюнхенська Баварія.