Англія

Колишній одноклубник українця висловився про його гру та ставлення до футболу.

Захисник Арсеналу Кіран Тірні, який наразі виступає за Реал Сосьєдад на правах оренди, поділився про досвід конкуренції із Олександром Зінченком.

"Артета вірив у те, що я зможу грати інвертованого лівого захисника. Він сказав мені це і показав відео з тренувань, щоб довести, що я можу це зробити. Якби мене попросили зробити це в Сосьєдаді, я б зробив це без проблем, оскільки можу це зробити, але ви порівнюєте мене з Зінченком.

Він виховувався як центральний півзахисник. Він технічний геній.

Ми обидва абсолютно різні гравці: фізично, технічно, тактично. Ми не схожі ліві захисники, але ми виконували схожу роботу, яка була складнішою для мене, ніж для нього", – сказав Тірні.

Раніше стало відомо, що Арсенал шукає нового гравця на позицію Зінченка.