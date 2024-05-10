Колишній одноклубник українця висловився про його гру та ставлення до футболу.
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО, GETTY IMAGES
10 травня 2024, 13:53
Захисник Арсеналу Кіран Тірні, який наразі виступає за Реал Сосьєдад на правах оренди, поділився про досвід конкуренції із Олександром Зінченком.
"Артета вірив у те, що я зможу грати інвертованого лівого захисника. Він сказав мені це і показав відео з тренувань, щоб довести, що я можу це зробити. Якби мене попросили зробити це в Сосьєдаді, я б зробив це без проблем, оскільки можу це зробити, але ви порівнюєте мене з Зінченком.
Він виховувався як центральний півзахисник. Він технічний геній.
Ми обидва абсолютно різні гравці: фізично, технічно, тактично. Ми не схожі ліві захисники, але ми виконували схожу роботу, яка була складнішою для мене, ніж для нього", – сказав Тірні.
Раніше стало відомо, що Арсенал шукає нового гравця на позицію Зінченка.