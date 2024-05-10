Ліга Європи

Наставник "провансальців" поділився своїми думками після гри з Аталантою.

Головний тренер Марселя Жан-Луї Гассе прокоментував поразку своєї команди у півфінальному матчі-відповіді Ліги Європи проти Марселя (3:0).

"Правда в тому, що Аталанта дуже добре працює. І тренер Гасперіні працює тут уже багато років і за кілька сезонів він створив чудову команду.

Вони були кращими за нас, нехай у якийсь момент ми і могли повернутися в гру. Ми програли у кожній дуелі", — наводить слова Гассе прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аталанта — Марсель.