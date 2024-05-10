Італія

Зарплата італійського тренера зросте на 30%.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі продовжить очолювати "нерадзуррі" у наступних сезонах. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво клубу запропонувало 48-річному італійцеві контракт на два роки із можливістю продовження ще на один рік.

При цьому міланський клуб збільшить зарплату Сімоне на 30% — з 4,5 млн євро до 6 млн євро. Також у контракт будуть включені різноманітні бонуси.

Діючий контракт Індзагі з Інтером розрахований до літа 2025 року. Він очолює команду з літа 2021 року.

За підсумками цього сезону Інтер достроково оформив чемпіонство у Серії А.

Раніше повідомлялося, що Індзагі — найкращий тренер Серії А у квітні.