Зарплата італійського тренера зросте на 30%.
Сімоне Індзагі, Getty Images
10 травня 2024, 13:24
Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі продовжить очолювати "нерадзуррі" у наступних сезонах. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, керівництво клубу запропонувало 48-річному італійцеві контракт на два роки із можливістю продовження ще на один рік.
При цьому міланський клуб збільшить зарплату Сімоне на 30% — з 4,5 млн євро до 6 млн євро. Також у контракт будуть включені різноманітні бонуси.
Діючий контракт Індзагі з Інтером розрахований до літа 2025 року. Він очолює команду з літа 2021 року.
За підсумками цього сезону Інтер достроково оформив чемпіонство у Серії А.
Раніше повідомлялося, що Індзагі — найкращий тренер Серії А у квітні.