Клуб вже має кілька варіантів.
ЗІНЧЕНКО ТА АРТЕТА, GETTY IMAGES
16 квітня 2024, 14:51
Олександру Зінченку шукають заміну. The Athletic повідомляє, що Арсенал буде виходити на трансферний ринок, щоб підсилити позицію лівого захисника.
Окрім українця на цій позиції можуть зіграти Ківьор і Томіасу, а також Тімбер, який пропустив сезон через травму. Попри таку конкуренцію Артета все одно хоче бачити нового гравця. Не виключається варіант, що українцю нададуть можливість проявити себе у центрі поля.
Цього сезону Алекс Зінченко відіграв за Арсенал 32 матчі, забив один гол та віддав дві результативні передачі.