Україна

Клуб вже має кілька варіантів.

Олександру Зінченку шукають заміну. The Athletic повідомляє, що Арсенал буде виходити на трансферний ринок, щоб підсилити позицію лівого захисника.

Окрім українця на цій позиції можуть зіграти Ківьор і Томіасу, а також Тімбер, який пропустив сезон через травму. Попри таку конкуренцію Артета все одно хоче бачити нового гравця. Не виключається варіант, що українцю нададуть можливість проявити себе у центрі поля.

Цього сезону Алекс Зінченко відіграв за Арсенал 32 матчі, забив один гол та віддав дві результативні передачі.