Олександру Зінченку шукають заміну. The Athletic повідомляє, що Арсенал буде виходити на трансферний ринок, щоб підсилити позицію лівого захисника.

Окрім українця на цій позиції можуть зіграти Ківьор і Томіасу, а також Тімбер, який пропустив сезон через травму. Попри таку конкуренцію Артета все одно хоче бачити нового гравця. Не виключається варіант, що українцю нададуть можливість проявити себе у центрі поля.

Цього сезону Алекс Зінченко відіграв за Арсенал 32 матчі, забив один гол та віддав дві результативні передачі.
Раніше колишній захисник Тоттенгема Серж Ор'є розкритикував Зінченка.