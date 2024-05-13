Англія

Коментар від воротаря стосовно власної манери гри.

Еміліано Мартінес розповів щодо важливішого компоненту для себе у воротарському мистецтві.

"Іноді клуби підписують голкіпера, який вправно грає ногами, але мало рятує", — цитує Еміліано ресурс ESPN.

"Я завжди зосереджуюся на тому, щоб краще рятувати свою команду, ніж грати ногами. Рятуючи, я виграю титули. Воротарі зараз цінується більше. Раніше голкіпер був тим, хто заробляв найменше, а найбільш "товстий" вставав у ворота".

У матчі з Олімпіакосом Астон Вілла з Еміліано у складі програла з рахунком 0:2 та вилетіла в півфіналі Ліги конференцій.