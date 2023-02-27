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Став відомий володар нагороди.

В рамках церемонії нагородження найкращих гравців 2022 року за версією FIFA The Best визначився найкращий голкіпер.

Ним став ворота англійської Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінес.

Зазначимо, що на нагороду також претендували Тібо Куртуа та Яссін Буну.

Нагадаємо, що Еміліано Мартінес в цьому році став чемпіоном світу з національною збірною Аргентини.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Еміліано Мартінес виставить на аукціон рукавиці, у яких грав на чемпіонаті світу.