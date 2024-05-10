Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 9 травня 2024 року.

У рамках матчу-відповіді півфіналу поточного розіграшу Ліги конференцій Олімпіакос вдруге здобув перемогу над Астон Віллою та пробився до фінальної стадії, де зустрінеться з італійською Фіорентиною.

Головним героєм зустрічі знову став марокканський нападник Ель-Каабі, який у Бірмінгемі оформив хет-трик, а цього разу відзначився дублем.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня 2024 року в Афінах (Греція).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу-відповіді Брюгге — Фіорентина в 1/2 фіналу Ліги конференцій-2023/24:

Олімпіакос* — Астон Вілла 2:0 (6:2 за сумою двох матчів)

Голи: Ель-Каабі, 10, 81

Олімпіакос: Цолакіс — Родіней, Рецос, Карму, Кіні (Апостолопулос, 77) — Ессе, Іборра (Орта, 74), Чікінью — Поденсе (Масурас, 63), Ель-Каабі, Фортуніс

Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Кеслер, 86), Торрес, Конса, Д. Карлос (Айрогбунам, 66), Дінь (Манро, 86) — Діабі (Дуран, 58), Макгінн, Д. Луїс, Бейлі (Келліман, 86) — Воткінс

Попередження: Родіней, Поденсе, Кіні — Д. Луїс, Айрогбунам, Дуран