У клубі можуть відпустити форварда до іншої команди.
Едді Нкетіа, Getty Images
10 травня 2024, 17:57
Енді Нкетіа може залишити Арсенал та перейти до іншої команди — повідомляє ресурс 90 Minutes.
У клубі можуть розглянути такий варіант, якщо куплять нового форварда.
В підписанні 24-річного англійського форварда зацікавлені щонайменше чотири клуби англійської Прем'єр-ліги, серед яких відзначаються столичні Вест Гем, Крістал Пелес та Фулгем, а також Борнмут. Усі вищезгадані чотири клуби АПЛ планують посилити позицію центрфорварда влітку, але для трансферу Нкетії їм доведеться витратити солідну суму.
Цього сезону 24-річний гравець провів 37 матчів в усіх можливих турнірах, забив 6 голів і віддав 3 асисти.