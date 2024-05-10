Англія

У клубі можуть відпустити форварда до іншої команди.

Енді Нкетіа може залишити Арсенал та перейти до іншої команди — повідомляє ресурс 90 Minutes.

У клубі можуть розглянути такий варіант, якщо куплять нового форварда.

В підписанні 24-річного англійського форварда зацікавлені щонайменше чотири клуби англійської Прем'єр-ліги, серед яких відзначаються столичні Вест Гем, Крістал Пелес та Фулгем, а також Борнмут. Усі вищезгадані чотири клуби АПЛ планують посилити позицію центрфорварда влітку, але для трансферу Нкетії їм доведеться витратити солідну суму.

Цього сезону 24-річний гравець провів 37 матчів в усіх можливих турнірах, забив 6 голів і віддав 3 асисти.