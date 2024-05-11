Англія

Український гравець провів чудову кампанію.

Вболівальники Борнмута визнали центрального захисника Іллю Забарного найкращим гравцем клубу за підсумками сезону-2023/24, передає офіційний сайт "вишень".

Протягом поточної кампанії 21-річний українець взяв участь у 41 матчі (3,636 хвилин) Борнмута у всіх турнірах, відзначившись голом.

Зазначимо, що він лише раз не з'явився у стартовому складі колективу Андоні Іраоли на поєдинок у рамках АПЛ-2023/24.

Нагороду Забарний отримав від власника і голови правління клубу Білла Фолі після матчу на Віталіті Стедіум проти Брентфорда у 37 турі чемпіонату Англії.