Англія

Тренер розповів щодо придбання іспанського голкіпера.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета відмітив хорошу гру Давіда Раї.

"Ми хотіли стати кращими на цій позиції, привнести інші якості на позицію воротаря", цитує Мікеля beIN Sports.

"Ми розуміли реакцію, так.. але якщо ви хочете стати краще, ви повинні підвищити рівень і прийняти рішення!".

До складу Арсенала Давід приєднався у 2023 році в оренду з обов'язковим викупом.

Цього сезону 28-річний гравець провів 39 матчів в усіх можливих турнірах.