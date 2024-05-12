Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 37-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Юнайтед та лондонський Арсенал.

Манчестер Юнайтед та лондонський Арсенал зіграють поміж собою в рамках тридцять сьомого туру англійської Прем'єр-ліги на полі стадіону Олд Траффорд.

Ерік тен Гаг, після розгрому від лондонського Крістал Пелес (0:4), використав із перших хвилин Амрабата до опорної зони, тоді як Діалло та Мактоміней гратимуть під нападником.

Мікель Артета, на тлі перемоги над Борнмутом (3:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців, тоді як Олександр Зінченко залишився в запасі.

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Каземіро, Еванс, Ван-Біссака — Мейну, Амрабат — Діалло, Мактоміней, Гарначо — Гойлунн.

Запасні: Баїндир, Камбвала, Амасс, Огуннеє, Еріксен, Форсон, Кольєр, Антоні, Вітлі.



Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Томіясу — Едегор, Парті, Райс — Сака, Гаверц, Троссар.

Запасні: Рамсдейл, Ківьор, Зінченко, Сміт-Роу, Жоржиньо, Вієйра, Жезус, Мартінеллі, Нкетіа.



Гра Манчестер Юнайтед — Арсенал почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.