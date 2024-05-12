Форвард розповів щодо бажання грати у команді.
Давід Фофана, Getty Images
12 травня 2024, 19:56
Давід Фофана висловив думку стосовно виступів за Челсі.
"Думаю, я повернуся, і чому б не провести передсезонний етап з Челсі?", — цитує Давіда Capital Football.
"У січні я хотів залишитися, але відбулися деякі речі.. Мені нема чому заздрити Ніколасу Джексону, який також є моїм другом".
Зараз Фофана виступає в оренді у Бернлі, але відправиться до Челсі наступного літа.
Цього сезону 21-річний гравець провів 32 матчі в усіх можливих турнірах, забив 6 голів і віддав 2 асисти.