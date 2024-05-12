Англія

Форвард розповів щодо бажання грати у команді.

Давід Фофана висловив думку стосовно виступів за Челсі.

"Думаю, я повернуся, і чому б не провести передсезонний етап з Челсі?", — цитує Давіда Capital Football.

"У січні я хотів залишитися, але відбулися деякі речі.. Мені нема чому заздрити Ніколасу Джексону, який також є моїм другом".

Зараз Фофана виступає в оренді у Бернлі, але відправиться до Челсі наступного літа.

Цього сезону 21-річний гравець провів 32 матчі в усіх можливих турнірах, забив 6 голів і віддав 2 асисти.