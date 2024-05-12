Англія

Клуб не дав супернику відібратися в себе бали в обох матчах.

Арсенал зміг виграти у Манчестер Юнайтед і в домашньому, і в виїзному матчах вперше з сезону-2006/07, завдяки чому залишається в гонці за чемпіонство — повідомляє Squawka.

Тоді команда виграла на Олд Траффорд з рахунком 1:0 завдяки голу Еммануеля Адебайора, а в другому матчі на Емірейтс перемогла 2:1 з м'ячами Робіна ван Персі та Тьєррі Анрі, що відповіли на точний удар Вейна Руні.

У матчі з Манчестер Юнайтед колектив Мікеля Артети виграв 1:0 завдяки голу Леандро Троссара.

Наразі Арсенал знаходиться на першому місці в таблиці.