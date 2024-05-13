Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 37-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють бірмінгемська Астон Вілла та Ліверпуль.

Бірмінгемська Астон Вілла та Ліверпуль зіграють на Вілла Парк у рамках тридцять сьомого туру англійської Прем'єр-ліги.

Унаї Емері, після поразки від грецького Олімпіакоса (0:2), залучив до стартового складу Тілеманса в опорній зоні.

Юрген Клопп, на тлі перемоги над лондонським Тоттенгемом (4:2), використав із перших хвилин Джо Гомеса ліворуч у захисті.

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Дієго Карлос, Торрес, Дінь — Тілеманс, Дуглас Луїс — Бейлі, Макгінн, Діабі — Воткінс.

Запасні: Ольсен, Чемберс, Ленгле, Кеслер-Гайден, Манро, Дзаніоло, Айрогбунам, Келлімен, Дуран.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Кванса, ван Дейк, Гомес — Елліотт, Ендо, Мак Аллістер — Салах, Гакпо, Діас.

Запасні: Келлегер, Конате, Цимікас, Бредлі, Собослаї, Джонс, Гравенберх, Байчетич, Нуньєс.



Гра Астон Вілла — Ліверпуль почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.