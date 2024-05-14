Деталі угоди між сторонами не розголошуються.
Джессі Марш, Getty Images
14 травня 2024, 10:17
Колишнього головного тренера Лейпцига Джессі Марша призначено на посаду наставника збірної Канади, повідомляє прес-служба національної команди.
На своїй новій посаді 50-річний американський фахівець замінив Мауро Б'єлло, який очолював команду після відходу Джона Гердмана, який пішов у Торонто.
До цього Марш тренував Зальцбург, а також Лейпциг, Лідс, Нью-Йорк Ред Буллз та Монреаль. Також він працював асистентом у тренерському штабі збірної США.
Нагадаємо, наступний чемпіонат світу, який пройде у 2026 році, буде домашнім для Канади, яка прийме мундіаль разом із США та Мексикою.