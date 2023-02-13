Англія

Коуч лише нещодавно був звільнений з Лідсу.

Джессі Марш веде перемовини про те, щоби стати новим тренером Саутгемптона, повідомляє у своєму Твіттері відомий журналіст Ніколо Скіра.

Відзначимо, що тиждень тому американець був звільнений з посади головного Лідса. Після цього "павичі" почали довгі й безрезультатні пошуки нового тренера.

Що ж до Саутгемптона, то лише у неділю він розпрощався з Нейтаном Джонсом. Останнім матчем валлійця на посаді коуча "святих" став матч із Вулвергемптоном, який закінчився поразкою 1:2. Виконуючим обов'язки на найближчі тренування та матч проти Челсі був призначений Рубен Селлес.